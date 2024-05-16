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С артиллерийскими подразделениями ВС Азербайджана проводятся тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

Политика Материалы 16 мая 2024 13:50 (UTC +04:00)
С артиллерийскими подразделениями ВС Азербайджана проводятся тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год, с артиллерийскими подразделениями проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом в четверг Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений, подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, выполнили задачи по занятию огневых позиций и подготовке установок к боевому применению.

Также успешно были выполнены задачи по отслеживанию действий условного противника с использованием имеющихся на вооружении универсальных радиолокационных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, противодействию артиллерийским средствам условного противника, обнаружению и посадке средств воздушной разведки специальными техническими средствами.

Основное внимание при проведении учений уделено повышению знаний и умений военнослужащих, совершенствованию навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями, а также организации взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций.

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