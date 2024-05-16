Мировая добыча нефти резко упала

БАКУ /Trend/ - Согласно майскому отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), объёмы добычи нефти в мире в апреле сократились на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув уровня 102 млн б/с, передает Trend.

При этом аналитики МЭА по-прежнему прогнозируют рост мировых поставок нефти в этом году на 580 тыс. б/с, до рекордных 102,7 млн ​​б/с. Этот рост будет обеспечен за счёт усилий стран, не входящих в ОПЕК+, таких как США, Гайана, Канада и Бразилия.

В то же время МЭА пересмотрело свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году, понизив его на 140 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с. Этот пересмотр связан с слабыми показателями в первом квартале текущего года.