Центр мониторинга при Комиссии государственного языка обратился к предпринимателям, функционирующим в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ /Trend/ - Центр мониторинга при Комиссии государственного языка Азербайджанской Республики обратился к предпринимателям, функционирующим в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает в четверг Trend, директор центра профессор Севиндж Алиева отметила, что вышеуказанные предприниматели должны соблюдать правила азербайджанского языка при названии предприятий и объектов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Потому что в мониторинге, за который мы сейчас отчитываемся, мы видим, что предприниматели допускают достаточно ошибок, нарушений, связанных с азербайджанским языком", - пояснила она.

С.Алиева подчеркнула, что в процессе выбора названия желательно выбирать имена азербайджанского, тюркского происхождения.

Отметим, что сегодня Центр мониторинга при Комиссии государственного языка Азербайджанской Республики провел мероприятие под названием "Язык рекламы в зеркале мониторинга". Мероприятие было посвящено мониторингу в связи с рекламой на открытом пространстве в городе Баку.

Мониторинг проводился в названиях магазинов, объектов общественного питания, спортивных, оздоровительных, образовательных, эстетических и косметических центров, мест отдыха и развлечений, клиник и медицинских пунктов, на принадлежащих им вывесках (рекламных, информационных, меню и др.), а также в текстах социального характера.

Всего было выявлено 2300 нарушений норм в 510 рекламных текстах. В 2028 из них было выявлено - 918 орфографических, 707 лексических, 157 грамматических нарушений, 246 стилистических и экспрессивных ошибок.

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