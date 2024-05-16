В Баку пройдет Неделя "Мосфильма" - программа и концерты

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет Неделя "Мосфильма", приуроченная к 100-летию киностудии, сообщили Trend Life организаторы.

30 января 2024 года "Мосфильм" отметил свое 100-летие.

"Мосфильм" - ведущее предприятие киноиндустрии России, фильмы созданные концерном взрастили не одно поколение, фразами из доброго старого кино общается даже сегодняшняя молодежь. В рамках юбилейной даты на протяжение года проводится ряд мероприятий не только в России, но и далеко за ее пределами.

Торжественное открытие, организованное Русским Домом в Баку, состоится на площадке "Zagulba FM". На открытии 17 мая в 19:00 будет представлен легендарный фильм "Белое солнце пустыни" (режиссер - Владимир Мотыль, авторы сценария - Рустам Ибрагимбеков и Валентин Ежов), 18 мая в 19:00 будет показана картина "Москва слезам не верит" (режиссер- Владимир Меньшов, автор сценария - Валентин Черных), а 19 мая в 19:00 - "Бриллиантовая рука" (режиссер - Леонид Гайдай, авторы сценария - Морис Слободский, Яков Костюковский и Леонид Гайдай).

Зрителей также ждет концертная программа, подготовленная из любимых песен кино.

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