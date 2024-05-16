Выбросы газов, вызывающих глобальное потепление, необходимо сократить на 43% к 2030 году - Канако Мабучи

БАКУ/ Trend/ - Выбросы газов, вызывающих глобальное потепление, необходимо сократить на 43% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала глава офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи на "Саммите по климату и воде: на пути к COP29".

"Ближайшие несколько лет во многом определят, сможем ли мы ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов и удержаться в этом пределе", - подчеркнула она.

Представитель ОНН упомянула, что пик выбросов газа должен уже быть достигнут к 2025 году.

"Консенсус ОАЭ, который был принят на COP28 в Дубае, призывает все страны отказаться от ископаемого топлива, чтобы достичь чистого нуля, и призывает их представить национальные целевые взносы для всей экономики", - добавила Канако Мабучи.

Отметим, что в Университете ADA в Баку состоялся "Саммит по климату и воде: на пути к COP29".

На мероприятии участвовали правительственные и академические учреждения, международные организации и эксперты частного сектора.

Среди выступающих были представители министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Университета ADA, ФАО и офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане, а также председатель совета директоров и главный исполнительный директор Азербайджанской операционной компании COP29, председатель Комиссии по устойчивому будущему Турции и генеральный директор "Aqualink".

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