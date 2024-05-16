БАКУ /Trend/ - Названо число лиц, переехавших на постоянное место жительства в Азербайджан.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Было отмечено, что в январе-марте 2024 года министерством внутренних дел и соответствующими структурами Государственной миграционной службы было зарегистрировано 616 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства и 481 человек, уехавших из Азербайджана.

"За это время миграционное сальдо по стране составило 135 человек", - говорится в сообщении Госкомстата.

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