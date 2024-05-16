Операторы крупных нефтегазовых проектов закупят товары и услуги казахстанских предприятий на $240 млн

БАКУ /Trend/ - Крупные недропользователи подписали контракты с казахстанскими производителями на сумму около 240 млн долларов. Об этом сообщает министерство энергетики Казахстана, передает Trend.

"15 мая в Астане были заключены контракты между крупными нефтегазовыми компаниями («Тенгизшевройл» (ТШО), «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК) и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО)) и отечественными производителями товаров и услуг на общую сумму около 240 млн долларов", - сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии подписания приняли участие председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Е.Т. Жанбыршин, Министр энергетики А.М. Саткалиев, а также руководители КПО, НКОК и ТШО.

"Эта инициатива направлена на выполнение поручений Премьер-министра Республики Казахстан О. Бектенова по развитию внутристрановой ценности. Планируется локализация новых производств на территории страны, таких как предохранительные клапаны с компанией Leser (Германия), быстроразъемные зажимы с компанией Beruseal (Южная Африка), и мокрые уплотнения с компанией John Crane (США). Совместная работа в данном направлении продолжится, включая пересмотр программ развития местного содержания на крупных нефтегазовых проектах с установлением конкретных целевых показателей", - сообщили в министерстве энергетики.

Согласно данным ведомства, в 2022-2023 годах было запущено пять новых производств совместно с такими производителями, как WIKA (Германия) (манометры, мембранные разделители, электрические термометры и термопары), Honeywell (США) (совместно с ТОО «Borkit Safety» — детекторы газа, и с ТОО «Orbis Group» — шкафы системы управления взрывозащищенного исполнения), PetrolValves (Италия) (запорная арматура), Sigma Solutions (электрораспределительные коробы взрывозащищенного исполнения).