Тегеран и Москва расширят сотрудничество в области газовых технологий

БАКУ /Trend/ - Дректор по корпоративному планированию Национальной иранской газовой компании (NIGC) Хоссейн-Али Мохаммад Хоссейни на встрече с энергетическими чиновниками Российской Федерации подчеркнул важность расширения сотрудничества между обеими странами в газовой сфере, передает Trend.

Он отметил необходимость определения потенциала и возможностей для расширения координации в данной области.

Мохаммад Хоссейни выразил готовность Ирана к углублению отношений с Россией в энергетическом секторе и поддержал идею министерства энергетики России о проведении специализированных панельных дискуссий в рамках Российской энергетической недели и Энергетического конгресса в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении директор NIGC также подчеркнул важность обмена опытом в сокращении потерь газа и повышении безопасности газовых установок. Он отметил, что Иран готов расширять сотрудничество с Россией в области экспорта, импорта, переработки и транспортировки газа.

Представители Российской Федерации также выразили необходимость определения потенциала для усиления координации между странами. Создание совместного исследовательского центра в газовом секторе, а также газового хаба на севере Ирана были среди других тем, обсуждавшихся двумя сторонами на встрече.