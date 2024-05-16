БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны 10 человек, пытавшихся нарушить государственную границу.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Было отмечено, что 15 мая на территории службы отдельной пограничной дивизии "Газах" пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана при попытке нарушения государственной границы из Грузии в направлении Азербайджанской Республики в результате бдительности пограничного наряда были задержаны 10 граждан Азербайджанской Республики (6 несовершеннолетних).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!