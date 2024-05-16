Скончался военнослужащий армии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий армии Азербайджана Сянан Керем оглу Гусейнов скончался от острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда.

Как сообщает в четверг Trend, данную информацию подтвердили в минобороны Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с инцидентом, произошедшим вне службы, проводится расследование.

"Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - подчеркивается в сообщении ведомства.

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