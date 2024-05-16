МЧС Азербайджана распространило информацию о пожаре в цветочном магазине в Баку

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, пожар в магазине, расположенном на проспекте Азадлыг Насиминского района города Баку, был полностью потушен силами МЧС.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, в результате пожара были повреждены прилегающие друг к другу объекты и дома общей площадью 1450 кв.м, цветочный магазин общей площадью 590 кв.м, магазин одежды общей площадью 50 кв.м, тент общей площадью 30 кв.м, установленный на крыше двухэтажного ресторана площадью 240 кв.м, и шкаф на площади 5 кв.м с установленным внутри водонагревателем, а также две башни-передатчика.

Прилегающие к территории дома, многоэтажное жилое здание и другие объекты были защищены от огня.

Всего в мероприятиях по борьбе с пожаром принимали участие 25 единиц техники и 124 сотрудника Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.

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