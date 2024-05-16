Бакинский парк – перекрёсток судеб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Независимый инклюзивный театр "Oyun" представил в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига премьеру спектакля "Парк", сообщает Trend Life. Автор пьесы и постановки - Саида Хагвердиева, художник-постановщик - Игбал Алиев.

Спектакль, выдвигающий на первый план разнообразных героинь на фоне социально-нравственных проблем в обществе, представляет собой инсценированную интерпретацию жизненных историй. В спектакле, где преобладают трагикомические сцены, на первый план выдвигаются такие моменты, как насилие в семье, измена, а также ранние браки, негативное влияние соцсетей на человеческие отношения. Героями пьесы являются люди с разной судьбой, каждый из которых в тот или иной момент жизни получил травму.

В постановке заняты профессиональные актеры, работающие в различных государственных театрах - Зульфия Гурбанова, Зюмрюд Гасымова, Ульвия Алиева, Тюркай Джафарли, Гюльчохра Абдуллаева, Сабина Мамедова, а также актеры-любители с ограниченными возможностями здоровья - Хагани Алиев, Камила Халилова, Бабек Исмайлов, Сельджан хатун, Айлин Наджафли, Ибрагим Лачин, Хокума Агаева и Илькин Гасанлы. Основная цель инклюзивного спектакля - создать условия для участия людей с ограниченными возможностями здоровья в проекте вместе с известными актерами и таким образом способствовать их интеграции в общество

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