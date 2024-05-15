Невероятная энергетика и проникновенные песни - звезды азербайджанского шансона на одной сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт "Бакинский шансон", сообщает Trend Life.

В программе выступили звезды этого жанра – народный артист Азербайджана Ильгар Мурадов, исполнители Айгюн Джахангир, Джейхун Бакинский, Садых Мустафаев, Арзу Рзаев, Кенуль Манель, Эль Шахин и саксофонист Фарид Агаев. Специальный гость программы - корифей шансона Айдын Велиев, более известный как Айдынчик.

На вечере прозвучали яркие хиты и лучшие песни от звезд азербайджанского шансона. Концерт прошел в дружеской атмосфере, ведь музыка, безусловно, к этому располагала.

Артисты душевно общались с публикой, радуя слушателей музыкальными презентами, а те в свою очередь отвечали аплодисментами, подпевали и танцевали под любимые хиты.

Вечер запомнился невероятной энергетикой, проникновенными песнями, потрясающей атмосферой. Концерт, который собрал на одной сцене самых лучших азербайджанских исполнителей этого жанра, подарил ценителям шансона яркие впечатления.

Ведущим вечера был известный радио- и телеведущий Рахиб Азери.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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