Узбекистан и Кипр обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 15 мая текущего года министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов встретился с министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом, передает Trend.

В центре обсуждения находилось текущее состояние узбекско-кипрских отношений, а также поддержка укрепления сотрудничества между деловыми кругами обеих стран.

Отмечена положительная динамика экономического взаимодействия, отражающаяся в росте объемов взаимной торговли и числа совместных предприятий в последние годы. Выражена обоюдная готовность стимулировать расширение инвестиционного партнёрства и промышленной кооперации.

По итогам 2023 года объём узбекско-кипрского товарооборота вырос в 8 раз. В настоящее время в Узбекистане действуют 80 предприятий с кипрскими инвестициями, в том числе 54 со 100% кипрским капиталом.