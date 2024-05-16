Азербайджанская рок-группа Döngə выступила с концертом в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская рок-группа Döngə выступила с концертом в Анталье, сообщили Trend Life в пресс-службе коллектива.

Музыканты представили на суд зрителей как песни собственного сочинения, так и песни старой рок-школы. Концерт вызвал большой интерес у местной публики.

Солисты группы Фарид Мамедов и Нармин Бехбудова отметили, что им приятно было выступать в братской стране, а местная публика очень тепло встретила гостей из столько близкого для них Азербайджана.

"Надеемся что это не последний наш концерт в Турции и мы приложим усилия, чтобы радовать наших поклонников в обеих странах", - подчеркнули солисты группы.

Они также добавили, что в ближайшее время планируют презентовать новый проект.

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