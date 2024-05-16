В рамках Azerbaijan Fashion Week международные дизайнеры представят национальные ценности

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 16-го весенне-летнего сезона Азербайджанской недели моды 16-17 мая пройдут показы местных и зарубежных дизайнеров. Мероприятия состоятся при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий при министерстве культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Дизайнеры, модельеры и создатели брендов из Азербайджана, России, Казахстана, Молдовы, Грузии, Франции, Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана представят широкой аудитории новинки сезона, мировую тенденцию на этническую направленность моды, современную интерпретацию национальных мотивов на одежде и многое другое.

16 мая в отеле The Ritz-Carlton гости мероприятия смогут ознакомиться с образцами эксклюзивных работ международных брендов Zemfira Jafar, O'Blanc, Studio 4353, Tung Vu, The Names, Maison Keti, Menzer Zekizade Fashion School, Naz Maer, Nilufar Alakbarova, Azamat Somatov, Vays Asoev, Zherebtsov.

Кроме этого, 17 мая при поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана на территории Государственного историко-культурного и Природного заповедника "Янардаг" состоятся презентации коллекций дизайнеров Art by Sofia, Shogy, Aktoty, Mussavir, Brand by Jamilya, Safiya Couture, Natavan.

В 16-м сезоне AFW также принимают участие гости, блогеры, байеры из Центральной Азии, Ближнего Востока, стран СНГ.

Как отмечают организаторы AFW, основные темы 16-го сезона недели моды - “пламя", "огнепоклонство», история зороастризма, а главный лозунг мероприятия в текущем году "Огонь. Жизнь. Возрождение". Обращение к данной стихии не случайное. Ведь "огонь" является одним из главных символов Азербайджана. В древние времена на азербайджанской земле горели тысячи костров. "Священное" пламя колыхалось как в величественных храмах, так и в святынях простых людей. Благодаря этим древним огням Азербайджан получил свое название "Земля огней". Возвращение к истокам, возрождение истории и обращение к национальным мотивам является важным шагом к продвижению ценного наследия страны, его культурных и духовных ценностей на мировой платформе.

В рамках 16-го сезона основатели B2B New Couture — Pirnia Collections (Париж) Дэвид Пирния и Надежда Кожевникова также проведут дискуссию на тему: "Как построить продажи на международном рынке. 10 правил успешной интеграции и ошибки, которых надо избегать". Помимо этого, 15 мая для молодых дизайнеров был проведен конкурс "Up-Cycle Jeans", ориентированный на поддержку экологически чистой моды. По итогам конкурса 4 победителям будут вручены ценные подарки.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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