В Азербайджане состоялась презентация портала по деловой среде и международным рейтингам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялась презентация деятельности Комиссии по деловой среде и международным рейтингам и интернет-портала azranking.az.

Как сообщает Trend, сегодня секретариат Комиссии по деловой среде и международным рейтингам провел информационное мероприятие для представителей СМИ о деятельности комиссии и возможностях интернет-портала Azranking.az.

Была представлена обширная информация о деятельности комиссии, реформаторских инициативах, разработанных в ее рамках, а также об организации деятельности рабочих групп комиссии, в том числе об утвержденных дорожных картах и планах деятельности на 2024 год.

На мероприятии также была проведена презентация о функциональных возможностях и инновативных инструментах интернет-портала azranking.az, отмечено, что созданы благоприятные условия для активного участия частного сектора в разработке экономических инициатив.

Было подчеркнуто, что через платформы "Электронное участие", "Онлайн-обращение", "Цифровой календарь", систему "Бенчмаркинг" заинтересованные стороны, в том числе предприниматели и представители общественности, смогут представить свои предложения по разрабатываемым реформаторским инициативам, принять участие в обсуждениях. .

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