МИД Азербайджана ответил на претензии французского министра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью отвергает очередное заявление министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена против Азербайджана и о предполагаемых связях между Азербайджаном и лидерами движения за независимость Новой Каледонии, сделанное в интервью телеканалу France-2 16 мая 2024 года.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Азербайджана.

"Прежде всего, мы еще раз решительно осуждаем оскорбительные высказывания французской стороны в адрес Азербайджана и призываем прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана с неприемлемыми обвинениями, такими как массовое убийство армян.

Было бы более уместно, если бы министр внутренних дел Франции вспомнил об истории своей страны, совершавшей преступления против человечности по отношению к местным народам и зверские убийства миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики, проводившейся на протяжении многих лет.

Более того, вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в якобы поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следовало бы сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий, которая привела к таким протестам.

Мы еще раз призываем Францию прекратить необоснованные претензии к нашей стране", - говорится в сообщении ведомства.

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