В Наблюдательном совете Rabitabank произошли новые назначения

БАКУ /Trend/ - Решением общего собрания акционеров ОАО "Rabitabank" Рашад Абасов и Заур Бахшалиев назначены членами Наблюдательного совета, сообщает в четверг Trend.

В 2004-2012 годах Рашад Абасов работал на различных должностях в отделе внутреннего аудита Rabitabank. С 2012 года он назначен директором департамента внутреннего аудита. С 2018 года по настоящее время он является председателем комитета по аудиту в Rabitabank.

Р.Абасов получил степень бакалавра и магистра на факультете "Инженерная экономика и управление" Азербайджанской государственной нефтяной академии. Он также получил образование в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит".

Заур Бахшалиев имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере внутреннего аудита. Он начал свою профессиональную трудовую деятельность в качестве помощника по аудиту в ОАО "Bank of Azerbaijan", а затем поднялся по карьерной лестнице до должности руководителя отдела аудита в ООО "Garant Holding" и ОАО "Аграрные закупки и снабжение".

В 2015-2017 годах он работал главным аудитором и начальником отдела департамента внутреннего аудита ОАО "Rabitabank". С 2019 по 2024 год он занимал различные руководящие должности в Агентстве устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентство DOST). В настоящее время он работает руководителем Службы внутреннего аудита ООО "ADY Express", подведомственной структуре ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С февраля 2024 года З.Бахшалиев также работает в качестве независимого члена комитета по аудиту Rabitabank.

Отметим, что Р.Абасов и З.Бахшалиев также будут работать в качестве членов комитетов по корпоративному управлению и управлению рисками Rabitabank.

ОАО "Rabitabank" обслуживает клиентов в 16 регионах и городе Баку с 28 пунктами обслуживания, 74 банкоматами, приложением "Rabita Mobile", платформой интернет-банкинга, чат-ботом "RabitaBot" и колл-центром 133.

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