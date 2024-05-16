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В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)

Общество Материалы 16 мая 2024 12:27 (UTC +04:00)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Fintex Summit 2024 состоялась церемония награждения спонсоров и партнеров саммита.

Как сообщает в четверг Trend, в число награжденных вошла и компания Visa, глобальный спонсор саммита.

Также были вручены награды представителям других спонсоров и партнеров саммита, в том числе ряда банков и организаций.

Отметим, что Fintex Summit 2024 начался 15 мая и завершится сегодня.

В первый день саммита состоялся обмен мнениями о процессах цифровизации в Азербайджане, будущем платежной индустрии, применении искусственного интеллекта, развитии безналичных платежей, развитии финтех-сферы в регионе и цифровых валют.

В своих выступлениях спикеры говорили о развитии платежных систем в странах, открытом банкинге, плюсах и минусах внедрения искусственного интеллекта, ускорении перехода на безналичные платежи, будущем цифровых валют.

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В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры (ФОТО)
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