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Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по художественной гимнастике

Общество Материалы 16 мая 2024 12:42 (UTC +04:00)
Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по художественной гимнастике

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Определен состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике на чемпионат Европы в Будапеште (Венгрия), сообщили в четверг Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

В индивидуальной программе страну представят Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Илона Зейналова. Также на соревнованиях выступит команда Азербайджана в групповых упражнениях. В состав команды вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

В возрастной категории "юниорки" Азербайджан представят Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадирова и Фидан Гурбанлы, выступающие в индивидуальной программе.

Отметим, что чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет 22-26 мая, носит лицензионный характер на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция).

В целом в соревнованиях примут участие 302 гимнастки.

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