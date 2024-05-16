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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 16 мая 2024 16:18 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 мая, посетив Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, Президент Беларуси возложил венок к могиле великого лидера Гейдара Алиева.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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