Совершивший покушение на премьер-министра Словакии не является членом радикальной группировки

БАКУ /Trend/ - Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не является членом радикальной группировки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

По его словам, Цинтула участвовал в протестах против властей Словакии, но действовал в одиночку.

Напомним, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров.

Раненый премьер-министр был доставлен в больницу, где его прооперировали. Было отмечено, что операция прошла успешно.

Отметим, что сегодня заместитель министра охраны окружающей среды Словакии Филипп Куффа сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что состояние премьер-министра Роберта Фицо стабильное.

Совершивший покушение на Роберта Фицо был задержан. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!