В ряде районов Азербайджана зарегистрирован рост числа браков

БАКУ /Trend/ - Районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции Азербайджана в первом квартале текущего года зарегистрировано 10 081 брак.

Об этом в четверг Trend сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что за указанный период зарегистрировано 5 124 случая развода. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на каждые 1000 человек населения снизилось с 4,7 до 4,0, а количество разводов осталось на том же уровне (2,0).

Рост числа браков был зафиксирован в Карабахском, Восточно-Зангезурском, Миль-Муганском, Газах-Товузском, Лянкяран-Астаринском, Центрально-Аранском, Гянджа-Дашкесанском (4,2) экономических районах.

Отметим, что в предыдущих показателях наблюдался рост числа разводов. Так, в январе-феврале 2024 года количество разводов на 1000 человек населения увеличилось с 1,8 до 2,1.

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