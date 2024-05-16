Годовая инфляция в России ускорилась до 7,91%

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в РФ с 7 по 13 мая ускорилась до 7,91% с 7,81% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России, передает Trend.

"За неделю - с 7 по 13 мая 2024 года - на потребительском рынке инфляция составила 0,17%, год к году - 7,91%", - отмечается в обзоре.

В МЭР указали, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,09%. Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась, на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,11%.

При этом в сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе инфляция составила 0,23% на фоне изменения цен на отечественные автомобили. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,28% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, отмечается в обзоре.