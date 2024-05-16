ЦБ Азербайджана проводит работу по защите граждан от мошенничества в финансовом секторе - Хаяла Мамедова

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана проводит работу по защите граждан от мошенничества в финансовом секторе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила главный специалист Центрального банка Азербайджана Хаяла Мамедова во время панельного заседания в рамках Fintex Summit 2024 в Баку.

"По мере развития технологий сценарии мошенничества совершенствуются, а варианты увеличиваются. Мы также планируем многое сделать для обеспечения кибербезопасности в финансовом секторе", - сказала она.

По словам Х.Мамедовой, в финансовом секторе также ведется работа по совершенствованию отчетности по кибербезопасности.

"В связи с этим будут собраны определенные данные, проанализированы и улучшены образцы отчетов",- подчеркнула она.

Она упомянула, что международный опыт показывает, что по мере развития технологий количество киберопасностей и угроз растет.

"Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы защитить граждан от них. Это также включает в себя просвещение граждан. Важно повышать грамотность граждан в этом направлении и быть ответственными в проводимых операциях", - добавила Х.Мамедова.

Отметим, что 15-16 мая в Баку проходит Fintex Summit 2024. В рамках саммита обсуждаются развитие финтех-сферы, киберугрозы и их предотвращение, процессы цифровизации, будущее платежной индустрии, внедрение искусственного интеллекта, развитие безналичных платежей, развитие финтех-сферы в регионе и процессы в области цифровых валют.

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