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Глава МИД Грузии посетит Брюссель

Грузия Материалы 29 апреля 2024 09:08 (UTC +04:00)
Глава МИД Грузии посетит Брюссель

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отправится в Брюссель, передает Trend.

Согласно информации, в период с 29 по 30 апреля министр примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках бельгийского председательства в Совете ЕС, посвященных 20-летию крупнейшей волны расширения Евросоюза.

Сообщается, что в программу визита входят встречи с главами МИД Бельгии и Люксембурга, а также представителями Евросоюза. Планируются также переговоры с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бакашем.

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