Глава МИД Грузии посетит Брюссель

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отправится в Брюссель, передает Trend.

Согласно информации, в период с 29 по 30 апреля министр примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках бельгийского председательства в Совете ЕС, посвященных 20-летию крупнейшей волны расширения Евросоюза.

Сообщается, что в программу визита входят встречи с главами МИД Бельгии и Люксембурга, а также представителями Евросоюза. Планируются также переговоры с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бакашем.