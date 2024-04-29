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В армии Азербайджана прошли состязания на звание "Лучший снайпер" (ВИДЕО)

Общество Материалы 29 апреля 2024 10:45 (UTC +04:00)
В армии Азербайджана прошли состязания на звание "Лучший снайпер" (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в армии Азербайджана прошли состязания на звание "Лучший снайпер".

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, военнослужащие на разных этапах выполнили упражнения по "Стрельбе из неудобного положения", "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке", "Снайперская эстафета" и другим эпизодам.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в армии Азербайджана.

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