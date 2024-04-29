Иранский министр посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни министр культуры Ирана Мохаммад Мехди Исмаили посетит Азербайджан.

Как передает в понедельник Trend, об этом иранским СМИ сообщил сам Исмаили в своем заявлении.

По его словам, он примет участие в международной встрече, организованной в сфере культуры в рамках своего визита в Азербайджан.

Он подчеркнул, что в ходе визита проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана и приложит усилия для развития сотрудничества в сфере культуры.

Исмаили также добавил, что он встретится с президентами других стран.

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