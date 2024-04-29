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Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)

Общество Материалы 29 апреля 2024 11:57 (UTC +04:00)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)

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27 апреля 2024 года состоялась церемония открытия программы Future Shapers. Целью данной программы является выявление талантливых студентов и недавних выпускников вузов, содействие их развитию, а также информирование молодежи о новых вакансиях, появляющихся на рынке.

В этом году, основными темами Future Shapers являются кибербезопасность, инновации, продуктовая культура, и дата-аналитика. В ходе мероприятия, были проведены информативные сессии, где руководители PASHA Holding и его дочерних компаний поделились своим опытом и рассказали о возможностях в сфере технических и цифровых навыков,а также о видении PASHA Group, о новых вакансиях, появляющихся на рынке, и о возможностях для карьеры и общего развития.

На следующем этапе участников ждут экзамены на профпригодность и бизнес-симуляции по развитию навыков, необходимых в современную эпоху. Те, кто покажет успешный результат, смогут войти в список талантов компаний PASHA Group.

Отметим, что организатором программы является PASHA Hub — Центр обучения и развития PASHA Holding. Програмы развития PASHA Hub направлены не только на развитие сотрудников компаний PASHA Group, но и на всех молодых, перспекивных кадров нашей страны.

Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)
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