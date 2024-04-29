Состоялась церемония открытия программы развития Future Shapers организованной PASHA Holding (ФОТО)

27 апреля 2024 года состоялась церемония открытия программы Future Shapers. Целью данной программы является выявление талантливых студентов и недавних выпускников вузов, содействие их развитию, а также информирование молодежи о новых вакансиях, появляющихся на рынке.

В этом году, основными темами Future Shapers являются кибербезопасность, инновации, продуктовая культура, и дата-аналитика. В ходе мероприятия, были проведены информативные сессии, где руководители PASHA Holding и его дочерних компаний поделились своим опытом и рассказали о возможностях в сфере технических и цифровых навыков,а также о видении PASHA Group, о новых вакансиях, появляющихся на рынке, и о возможностях для карьеры и общего развития.

На следующем этапе участников ждут экзамены на профпригодность и бизнес-симуляции по развитию навыков, необходимых в современную эпоху. Те, кто покажет успешный результат, смогут войти в список талантов компаний PASHA Group.

Отметим, что организатором программы является PASHA Hub — Центр обучения и развития PASHA Holding. Програмы развития PASHA Hub направлены не только на развитие сотрудников компаний PASHA Group, но и на всех молодых, перспекивных кадров нашей страны.