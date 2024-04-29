Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)

Общество Материалы 29 апреля 2024 10:10 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире по художественной гимнастике "Ritam Cup" в Белграде (Сербия) пять медалей, сообщили в понедельник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

София Мамедова, выступающая в возрастной категории "юниорки", удостоена "серебра" в многоборье, а также бронзовых медалей за упражнения с обручем и мячом.

Илона Зейналова, выступающая во взрослой возрастной категории, завоевала бронзовые медали в многоборье и упражнении с обручем.

Отметим, что международный турнир по художественной гимнастике "Ritam Cup" прошел 27-28 апреля в Белграде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости