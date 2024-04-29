Азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей в Белграде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки завоевали на международном турнире по художественной гимнастике "Ritam Cup" в Белграде (Сербия) пять медалей, сообщили в понедельник Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

София Мамедова, выступающая в возрастной категории "юниорки", удостоена "серебра" в многоборье, а также бронзовых медалей за упражнения с обручем и мячом.

Илона Зейналова, выступающая во взрослой возрастной категории, завоевала бронзовые медали в многоборье и упражнении с обручем.

Отметим, что международный турнир по художественной гимнастике "Ritam Cup" прошел 27-28 апреля в Белграде.

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