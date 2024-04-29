Существует острая необходимость ускорить выпуск "зеленых" сукук - Аль-Джассер

ЭР-РИЯД /Trend/ - Существует острая необходимость ускорить выпуск "зеленых" сукук.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, выступая на панельных дискуссиях по ускорению климатического финансирования посредством "зеленого" и устойчивого сукук, состоявшихся в рамках ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития в Эр-Рияде.

Сукук — финансовый документ, распространенный в странах шариата, так называемый исламский эквивалент облигаций.

"Мир продолжает бороться с дефицитом финансирования для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Чтобы помочь преодолеть этот разрыв, необходимо использовать и мобилизовать инновационные финансовые инструменты. С точки зрения Исламского банка развития, мы считаем, что существует острая необходимость ускорить выпуск сукук, особенно "зеленых" и устойчивых сукук, чтобы мобилизовать увеличение финансирования для ЦУР", — подчеркнул он.

Аль-Джассер упомянул, что ИБР амбициозно поставил цель финансирования борьбы с изменением климата на уровне 35 процентов к 2025 году.

"Хорошая новость заключается в том, что мы уже превзошли эту цель на два года вперед.

Экологичный и устойчивый сукук полностью соответствует всемирно признанным принципам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Это было подтверждено принципами по устойчивому сукук, которые мы запускаем здесь вместе с ICMA и Лондонской фондовой биржей. Мы объединили усилия на недавней COP28, чтобы разработать эти принципы. Цель состоит в том, чтобы демистифицировать инструменты сукук, определяемые как "зеленый", социальный и устойчивый сукук, и продемонстрировать их соответствие принципам ICMA", — добавил он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия также был проведен "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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