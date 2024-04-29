Yelo Bank поддержал конференцию “Youth Water Innovation Forum-2024” (ФОТО)

В рамках "Года солидарности за зеленый мир" и поддержки международного мероприятия COP29, которое состоится в Азербайджане, Yelo Bank организовал "Молодежный форум водных инноваций-2024". Мероприятие, собравшее более 200 молодых людей, прошло в головном офисе банка при поддержкеМинистерства экологии и природных ресурсов, Молодежного фонда, компании "Аквалинк" и Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана.



Со вступительной речью выступила Айгюн Магеррамова-Кязымова, менеджер по планированию персонала Yelo Bank, рассказав участникам о возможностях банка и карьерном росте для студентов и молодежи. Она также подчеркнула важность таких форумов для просвещения молодежи по актуальным вопросам современности. В рамках форума также выступили представители остальных партнеров. После официальной части последовало выступление студентов Азербайджанской Национальной Консерватории. Затем форум продолжился серией панельных дискуссий по трем актуальным темам.



Основная цель форума – стимулирование интереса молодежи к изучению водного хозяйства и поиску современных эффективных решений в сфере водоснабжения и водоотведения. Yelo Bank активно поддерживает образовательные инициативы в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности и планирует продолжать свои усилия, направленные на поддержку светлого будущего молодежи и сотрудничество с студенческими организациями.



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