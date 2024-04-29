BakıKART уже в m10!

m10 в начал сотрудничество с BakıKART. Благодаря этому нововведению можно будет расплачиваться QR в метро и автобусах Баку и Абшерона.

Инструкция по использованию очень проста. Достаточно прочитать созданный на m10 QR билет на камере автобуса или метро. Сумма, заблокированная на балансе кошелька за сгенерированный QR билет, возвращается на баланс на шестой минуте, если она не будет использована в течение пяти минут.

m10 устанавливает стратегическое партнерство с бакинским метрополитеном и услугами автобуса, способствуя безналичным оплатам, а также, значительно облегчит повседневную жизнь граждан. Владельцам кошелька m10 больше не придется стоять в длинных очередях перед платежными терминалами в метро в часы пик, и они смогут избежать проблем с исчерпанием баланса транспортной карты в автобусах.

Это партнерство соответствует целям BakıKART по улучшению удобства населении и повышению уровня обслуживания. Также поддерживается процесс модернизации существующей системы безналичной оплаты, позволяющей использовать все виды оплаты в общественном транспорте.

Дополнительную информацию можно найти на каналах m10 в Facebook, Instagram и Youtube.

Электронный кошелек m10 является продуктом PashaPay. Он позволяет пользователям оплачивать покупки через QR-код, а также коммунальные услуги, услуги мобильного оператора, штрафы дорожного движения, кабельное телевидение, парковку, интернет и многое другое.