Пять беспилотников сбиты США над Красным морем

БАКУ /Trend/ - Американские военные сбили над Красным морем пять дронов.

Как передает Trend, об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTOM).

"Между 1:48 и 2:27 (по времени Саны) 28 апреля Центральное командование США (USCENTCOM) сбило пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Красным морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "БПЛА представляли непосредственную угрозу США, коалиции и торговым судам в регионе".

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - отметили в Командовании.