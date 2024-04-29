При расстройстве аутистического спектра очень важен чуткий и ответственный подход - психолог минздрава Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - К процессу обучения по работе с учащимися с аутизмом, где требуется серьезное внимание к поведенческим и коммуникативным проблемам, обязательно следует привлекать профессионалов, обладающих специальными знаниями.

Об этом рассказала в интервью Trend психолог Санаторно-курортного реабилитационного центра министерства здравоохранения Азербайджана Лала Назарова.

Представляем читателям полное интервью:

- Лала ханым, давайте начнем с вопроса о том, что такое расстройство аутистического спектра?

- Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС) — это комплекс неврологических нарушений развития, которые влияют на общение и поведение ребенка. Симптомы иногда наблюдаются в очень раннем возрасте, но в большинстве случаев их выявляют и в период 18-30 месяцев. Аутизм/глубокие нарушения развития – это неврологическое расстройство, которое влияет на способность ребенка общаться, понимать язык, играть и контактировать с другими людьми.

Существуют различные виды данного расстройства, в числе которых можем отметить аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта.

- В каких случаях ставится диагноз "аутизм/глубокие нарушения развития"?

- Хотя между перечисленными случаями и имеются тонкие различия по степени тяжести, однако по содержанию методы лечения и соответствующие учебные планы для всех случаев достаточно схожи. Диагноз "аутизм" ставится, если у обследуемого наблюдаются соответствующие симптомы трех основных направлений. Сюда можно отнести установление взаимоотношений с другими людьми, общение и поведение. У детей может быть диагностировано глубокое нарушение развития, если они совершают действия, выходящие за рамки типичной оценки аутизма (или других расстройств, упомянутых выше).

- Как распознать у ребенка расстройство аутистического спектра и каковы его симптомы?

- РАС у детей определяется до трехлетнего возраста. К ним можно отнести задержку речевого развития и трудности с пониманием слов, повторение определенных движений много раз подряд, трудности с пониманием жестов. Также дети с данным расстройством редко смотрят в глаза, не улыбаются в ответ, не играют и не проявляют интереса к общению с другими детьми и т.д. При всех формах расстройств (от самых слабых до самых тяжелых) могут наблюдаться некоторые или все вышесказанные признаки. Интеллект у детей с этим расстройством может быть самым разным: от очень низкого до очень высокого. Некоторые из них не могут говорить. Другие же жаждут поговорить. При этом наблюдается навязчивое повторение определенных слов и фраз.

Дети с относительно более развитыми речевыми способностями склонны говорить только на простые и ограниченные темы. Им трудно говорить о проблемах, которые кажутся им абстрактными. Постоянное повторение одних и тех же действий во время игры, очень ограниченное выражение интересов, слабость коммуникативных способностей – в числе симптомов, выявленных в результате многочисленных наблюдений. У детей с РАС также могут быть необычные реакции на шум, свет, определенные продукты или материалы. Кроме того, довольно часто дети с аутизмом обладают необычными способностями.

- Насколько важно привлечение ребенка к обучению при аутизме?

- Дети с данным неврологическим расстройством до 3-х лет, помимо использования услуг раннего вмешательства, должны быть вовлечены в любую образовательную программу в соответствии с их индивидуальными потребностями, то есть в детские сады. Учебная программа для учащихся с аутизмом/глубокие нарушения развития (в возрасте от 3 до 22 лет), в дополнение к академическому обучению, также направлена на улучшение речи, общения, поведенческих навыков и повседневных жизненных привычек.

В то же время, к процессу обучения по работе с учащимися с аутизмом, где требуется серьезное внимание к поведенческим и коммуникативным проблемам, обязательно следует привлекать профессионалов, обладающих специальными знаниями. Эти специалисты должны работать с детьми в реабилитационном центре, при проведении мероприятий как в школе, так и вне школы, готовить для них индивидуальный план ухода и помогать в реализации этого плана. Индивидуальный план ухода – это подробный план, основанный на всех потребностях ребенка, включая все вмешательства, связанные с ребенком, обучение (индивидуальный план обучения), реабилитацию и т.д.

Для надежной реализации программы обучения уроки и мероприятия для детей с расстройствами аутистического спектра должны быть организованы в соответствующей среде. Учащиеся с аутизмом/глубокие нарушения развития учатся лучше, когда информация, представленная визуально, также представлена в устной форме.

Также важно взаимодействие со сверстниками, не имеющими данного расстройства. Так, здоровые учащиеся могут оказывать положительное влияние на них, демонстрируя соответствующие примеры своих речевых, коммуникативных и поведенческих способностей. Непрерывность и посещаемость чрезвычайно важны для детей с аутизмом/глубокие нарушения развития. Родители постоянно должны участвовать в разработке образовательных программ для своих детей. Это помогает извлекать уроки, приобретать опыт и более эффективно применять определенные подходы.

Программы обучения, разработанные для удовлетворения образовательных потребностей учащихся с аутизмом/глубокие нарушения развития, предоставляют взрослым широкие возможности для оказания специальных услуг поддержки в рабочих и семейных вопросах, а также полноценно участвовать в общественных делах.

- На что стоит обратить внимание родителям, чтобы помочь своему ребенку?

- Чем больше вы информированы об аутизме/глубоких нарушениях развития, тем лучше вы сможете помочь себе и своему ребенку.

Создавая взаимодействие со своими детьми и обучая их чему-то, постарайтесь вызвать у него положительную реакцию и получить ответ. Следует научиться определять слабые стороны ваших детей, чтобы по мере возможности их можно было смягчить.

Опыт показывает, что чуткий, терпеливый и дисциплинированный подход к уходу за детьми имеет большое значение. Важно контактировать со специалистами по раннему вмешательству, а также с учителями, чтобы разработать образовательные программы, учитывающие способности и потребности вашего ребенка.

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