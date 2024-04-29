Белорусская универсальная товарная биржа нацелена на развитие торговли с Туркменистаном (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) нацелена на развитие объема торговли с Туркменистаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий.

"Развивать биржевую торговлю между Беларусью и Туркменистаном планируется с применением тех же подходов и инструментов, которые успешно показали себя на других рынках. В частности, речь идет о проведении биржевых семинаров и вебинаров, круглых столов и конференций с участием представителей белорусского и туркменского бизнеса", - отметил он.

По его словам, самую высокую эффективность обеспечивают совместные мероприятия, организованные при поддержке отраслевых объединений, деловых кругов.

"Поэтому уже достигнута договоренность о взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Туркменистана, которая выразила готовность оказать содействие в информировании туркменских субъектов хозяйствования о возможностях и преимуществах биржевого механизма", - подчеркнул Башлий.

Представитель биржи отметил, что также прорабатывается вопрос аккредитации в Туркменистане биржевого брокера, который станет связующим звеном между белорусской биржей и местными предприятиями, помогая им участвовать в торгах, осуществлять взаиморасчеты по сделкам и обеспечивать логистику.

"Перспективы есть и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в деревообработке, но, на мой взгляд, целесообразно начать с пиломатериалов. Наряду с молочной продукцией, это настоящая "визитная карточка" Беларуси", - сказал Башлий.

Кроме того, он упомянул, что через биржу белорусская пилопродукция поставляется более чем в 20 стран мира, и в том числе в Туркменистан, где спрос на изделия из древесины стабильно высокий, в связи с чем главная задача – нарастить объемы белорусского экспорта за счет увеличения пула туркменских покупателей и обеспечения ритмичности поставок.

"К слову, первые шаги в этом направлении уже сделаны: проведены переговоры с уже аккредитованными на бирже резидентами Туркменистана, которые по тем или иным причинам в течение последнего года не участвовали в биржевых торговых сессиях. В результате большинство неактивных клиентов БУТБ из Туркменистана в ближайшее время планируют активизировать свою деятельность на биржевой площадке", - подчеркнул Башлий.

Он отметил, что параллельно с этим ведется поиск потенциальных покупателей белорусской молочной продукции и сахара, где есть интерес.

"Беларусь – страна с экспортно ориентированной экономикой, поэтому поставки своей продукции за рубеж, в том числе посредством биржевых торгов, осуществляют предприятия из самых разных отраслей. При этом биржу как раз обычно используют в качестве инструмента расширения географии продаж, так как через нашу торговую систему можно с минимальными затратами получить доступ к потенциальным покупателям из более чем 70 стран", - добавил Башлий.

Представитель биржи отметил, что Туркменистан также представлен на бирже, и для многих белорусских предприятий является перспективным рынком сбыта с большим потенциалом.

"Впрочем, и с точки зрения импорта возможности тоже довольно широкие. Например, у белорусских участников биржевых торгов очень востребованы полимерные изделия, моющие средства, текстильное сырье, спецодежда. Вся эта продукция выпускается в Туркменистане и может поставляться на белорусский рынок через биржевую платформу. Иными словами, активное использование биржевого механизма во взаимной торговле будет приносить пользу и белорусской, и туркменской стороне", - подчеркнул он.

Башлий также заявил, что биржевой механизм сам по себе максимально прозрачен, поскольку торги проводятся в анонимном режиме, и какая-либо возможность ценового сговора исключена, так как ко всем торгам применяются единые правила, которые контролирует биржевой брокер.

Отметим, что Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) - единственная товарная биржа в Республике Беларусь и крупнейшая спотовая биржа Восточной Европы, на которой все сделки завершаются оплатой и физической поставкой товара.

В конце марта Ашхабад посетила делегация Департамента внешних связей Белорусской универсальной товарной биржи, и было объявлено о планах увеличить торговлю с Туркменистаном в этом году за счет реализации экспортного потенциала биржи, который характеризуется, прежде всего, поставками лесоматериалов, молочной продукции и сахара.

В рамках визита, организованного Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с посольством Беларуси в Туркменистане, был проведен ряд встреч с потенциальными импортерами лесопромышленного комплекса и предприятиями пищевой промышленности Туркменистана.