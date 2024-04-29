Народный артист СССР в Барселоне вручил азербайджанской скрипачке почетный диплом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, скрипачка из Чехии Джанель Наджафлы удостоена почетного диплома международного конкурса Victoria Music Competition for Violin в Барселоне (Испания), сообщает Trend Life.

Жюри конкурса возглавлял президент Музыкального фонда имени Ю.И. Янкелевича, лауреат Государственных премий, народный артист СССР, профессор Виктор Третьяков. В составе жюри были такие именитые музыканты и педагоги, как профессора Наталья Лихопой и Лая Монсерат. В конкурсе приняли участие представители Австрии, Бельгии, Болгарии, Чили, Китая, Хорватии, Дании, Эквадора, Финляндии, Германии, Гонконга, Италии, Японии, Казахстана, Ливана, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Испании, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

22-летняя Джанель Наджафлы – воспитанница средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Чешской консерватории в Пльзене. Она была солисткой детского музыкального театра Aysel под руководством народного артиста Огтая Зульфугарова, Государственного детского оркестра Tutti под руководством народного артиста Теймура Гёйчаева, Государственного молодежного оркестра под руководством народного артиста Мурада Адыгезалзаде. Джанель Наджафлы является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии, США, Турции и других странах.

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