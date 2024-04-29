Назначены два новых заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Эльмин Мамедов и Шахин Бабаев назначены заместителями министра цифрового развития и транспорта, сообщает в понедельник Trend.
Эльмин Фикрет оглу Мамедов родился в 1987 году.
В 2005-2009 годах получил степень бакалавра по специальности "Юриспруденция" в Бакинском государственном университете, в 2009-2010 годах - степень магистра по специальности "Европейское право" в Саарском университете в Германии.
Эльмин Мамедов в 2011-2013 годах работал на различных должностях в Главном управлении законодательства министерства юстиции Азербайджанской Республики, в 2013-2015 годах - в отделе международного сотрудничества аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики, в 2015-2021 годах - в отделе вопросов законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджанской Республики.
С 2021 года до этого назначения он работал заведующим юридическим отделом министерства цифрового развития и транспорта.
Шахин Тофиг оглу Бабаев родился в 1988 году.
В 2006-2010 годах получил образование в Азербайджанском
государственном экономическом университете по специальности
"Правовое регулирование экономики".
Бабаев является членом Международной ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA).
Трудовую деятельность Бабаев начал в 2011 году в Сумгайытском технологическом парке. С 2012 года он начал работать в "Азеркосмос", где до 2021 года занимал должность руководителя финансового департамента.
До своего назначения заместителем министра Бабаев был советником министра цифрового развития и транспорта.