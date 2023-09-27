Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 27 сентября 2023 12:21 (UTC +04:00)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

АГДАМ/Trend/ - В День памяти шехидов Отечественной войны (27 сентября) в Агдаме была объявлена ​​минута молчания, сообщает в среду Trend.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
В Агдаме объявлена минута молчания (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости