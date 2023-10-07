Карабахские армяне должны были доверять не своим лидерам, а Ильхаму Алиеву - Филипп Экозьянц на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышло в эфир интервью с армянским историком, писателем Филиппом Экозьянцем, сообщает в субботу Trend.

Говоря о ситуации в Карабахе, он отметил, что армянские жители Карабаха доверились тем людям, которые ни разу не сдержали свои обещания, ни разу не сделали чего-то такого, чтобы принесло бы им пользу.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагает армянским жителям Карабаха остаться, и обещает обеспечить всем, в чем нуждается местное армянское население – работой, жильем. Все очень понятно изложено. Надо посмотреть на ситуацию с точки зрения кто этого доверия заслуживает. Что обещал Ильхам Алиев? Ильхам Алиев обещал вернуть Карабах и сделал. Президент Ильхам Алиев подождал три года, чтобы армянские незаконные вооруженные формирования были выведены с территории Азербайджана. Ильхам Алиев пообещал, что, если не выполнят его требования, он решит вопрос силовым путем, но так, чтобы мирное население не пострадало. Он пообещал и сделал», - сказал он.

Экозьянц подчеркнул, что теперь Президент Ильхам Алиев обещает, что у армянских жителей Карабаха будет всё как у полноправных граждан Азербайджана.

«Им предлагается принять гражданство Азербайджана, и никто их армянскую национальность не отнимает. Ильхам Алиев сделает то, что обещает. Если кто-то выполняет обещания, ему нужно доверять. Но сегодня армянские жители Карабаха дают шанс тем, кто ни разу не заслужил их доверие. Это беда, но это правда», - добавил армянский историк.

Trend представляет полную видеозапись интервью.