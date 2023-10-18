Исламская корпорация развития частного сектора намерена реализовать свой бизнес-план в Азербайджане - гендиректор (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) намерена реализовать свой бизнес-план по развитию частного сектора в Азербайджане.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный исполнительный директор Международной исламской торгово-финансовой корпорации и исполняющий обязанности генерального директора Исламской корпорации развития частного сектора (ICD) (входит в группу Исламского банка развития (IsDB)) Хани Салем Сонбол.

Он отметил, что бизнес-план будет реализован за счет следующих мер:

- утверждение линий финансирования банков и небанковских финансовых организаций для поддержки частных проектов и малых и средних компаний;

- В дополнение к финансированию энергетических и инфраструктурных проектов, прямое финансирование компаний частного сектора, особенно промышленных компаний, которые направляют свою продукцию на экспорт;

- Поддержка развитию исламских рынков капитала.

«Исламская корпорация развития частного сектора является многосторонним финансовым институтом развития и частным сектором группы Исламского банка развития (ИБР). ICD уполномочен поддерживать экономическое развитие стран-членов путем предоставления финансирования, соответствующего шариату, для проектов частного сектора и поощрения трансграничных инвестиций. В рамках нашего стратегического направления и бизнес-плана мы планируем:

- Служить нашим странам-членам, исходя из их потребностей в развитии;

- Улучшить нашу модель управления и организационное совершенство;

- Развиваться финансово устойчивым образом;

- Углублять сотрудничество внутри группы IsDB, а также с финансовыми учреждениями и другими нашими партнерами», - пояснил он.