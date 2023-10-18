Обнародованы цели подготовки нового законопроекта "Об авиации" в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародованы цели подготовки нового законопроекта "Об авиации", который, как ожидается, будет принят в Азербайджане.

Как сообщает Trend, во время обсуждения нового законопроекта "Об авиации" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов сказал, что законопроект в основном касается вопросов безопасности.

"Требования в этой области во всем мире устанавливает Международная организация гражданской авиации. Аэропорты по всему миру стараются соответствовать этим требованиям. Для этого периодически проводятся аудиты. На этой неделе у нас также начался аудит. Действующее законодательство, к сожалению, не охватывает все вопросы, возникшие в ходе данного аудита. Поэтому в закон внесен ряд новых положений, некоторые положения закона были усовершенствованы, в законе отражены нормы и требования, регулирующие оборот гражданских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета был вынесен на обсуждение новый законопроект "Об авиации". В соответствии с пунктом 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики он регулирует использование воздушного пространства Азербайджанской Республики, деятельность в области авиации.