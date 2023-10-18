Турецкая делегация встретилась с представителями Общины Западного Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Великого национального собрания Турции посетила Общину Западного Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, во встрече приняли участие генеральный секретарь Великого национального собрания Турции Талип Узун, заместитель директора отдела внешних связей и протокола Омар Фарук Кылычкая, главный советник секретариата Чигдем Гюндуз, советник отдела внешних связей и протокола Мехмет Текдоган, председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли, заместитель председателя, депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан, председатель Совета старейшин, депутат Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов, председатель Женского совета, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы, представитель Общины Ульвия Зульфигар.

Приветствуя гостей, председатель правления Общины, депутат Азиз Алекберли отметил, что в ходе трагедий, с которыми столкнулись азербайджанцы за последние 200 лет, за прошедшее столетие было четыре депортации западных азербайджанцев из Армении. Алекберли сказал, что возвращение западных азербайджанцев мирным, безопасным и достойным путем на родные земли является их фундаментальным правом, и это право должно быть обеспечено.

Заместитель председателя Общины, депутат Рамиль Гасан рассказал о других направлениях, предусмотренных концепцией возвращения, а также проинформировал о разрушенном культурном наследии, кладбищах, измененных азербайджанских топонимах на территории Армении, напомнил об обращениях Общины в ЮНЕСКО с целью сохранения этих памятников.

Председатель Совета старейшин, депутат Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов, председатель Женского совета, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы проинформировали гостей о боли и страданиях наших соотечественников, а также об ущербе, нанесенном нашему культурному наследию во время депортаций.

Генеральный секретарь Великого национального собрания Турции Талип Узун сказал, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, разделяя его боль и горечь. Напомнив о девизе "одна нация, два государства", генеральный секретарь подчеркнул, что такого братства, как между Турцией и Азербайджаном, нет нигде в мире.

После встречи делегация из братской страны была ознакомлена со зданием Общины и проинформирована об имеющихся здесь фотодокументах и других материалах.