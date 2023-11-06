БАКУ /Trend/ - 6 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, находящимся с рабочим визитом в стране.

Как сообщили Trend в понедельник в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто, что контакты на высшем и высоком уровнях, взаимные визиты играют важную роль в развитии отношений между двумя странами.

Было отмечено, что азербайджано-хорватские отношения успешно развиваются во многих сферах, тесное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, выражено удовлетворение динамикой роста сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также подчеркнуто, что в прошлом году объем торгового оборота вырос на 28%.

Стороны подчеркнули хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной сфере. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области разминирования. Было подчеркнуто, что Агентством Азербайджана по разминированию проводятся широкомасштабные операции по разминированию, и отмечено наличие сотрудничества с Хорватией в этой области.

Стороны оценили энергетическую безопасность как один из актуальных вопросов, стоящих на мировой повестке дня. Было отмечено, что Азербайджан с его богатыми энергоресурсами и инфраструктурой внес важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Также были подчеркнуты усилия Хорватии по диверсификации источников поставок природного газа, отмечено значение проекта Ионическо-Адриатического газопровода, являющегося продолжением проекта TAP.

На встрече обсуждались перспективы двусторонних отношений стран в области транспорта и транзита, ВИЭ, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!