Джейхун Байрамов обсудил развитие межпарламентского сотрудничества с председателем Палаты представителей Марокко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в рамках официального визита в Марокко со спикером Палаты представителей страны Рашидом ат-Тальби аль-Алами.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений дружбы и партнерства между Азербайджаном и Марокко и коснулся перспектив развития межпарламентских отношений между двумя странами. Он подчеркнул важность активизации деятельности группы дружбы Марокко-Азербайджан и межпарламентской контактной группы.

Глава МИД отметил, что существует большой потенциал для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, а активизация взаимных визитов и политических консультаций будет стимулировать развитие сотрудничества между двумя странами в экономической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.

Также министр проинформировал собеседника о 30-летней армянской оккупации территорий Азербайджана, постконфликтном периоде, работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации землях, планах Азербайджана касательно установления устойчивого мира на Южном Кавказе, и практических шагах, предпринимаемых в этом направлении.

В ходе встречи стороны также подчеркнули, что укрепление договорно-правовой базы между Азербайджаном и Марокко послужит развитию сотрудничества в новых перспективных сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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