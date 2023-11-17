В Азербайджане может быть увеличен размер пенсии ветеранов войны

БАКУ /Trend/ - За последние четыре года в рамках проводимых практически ежегодно реформ увеличены суммы как минимальной заработной платы, так и минимальной пенсии, различных социальных выплат, пособий и пенсий.

Об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что эти вопросы рассматриваются ежегодно в рамках возможностей бюджета. "Не исключено, что они будут рассмотрены и с расчетом на будущий год, в том числе будет обсужден вопрос увеличения размера пенсии ветеранам войны. Но мы не считаем целесообразной увязку суммы пенсии ветеранам войны с коммунальными, транспортными расходами. В 2019 году пособие на коммунальные и транспортные расходы было отменено и была учреждена пенсия в размере 80 манатов. Но опять же, если мы хотим сравнить это с коммунальными расходами, то, согласно данным Государственного комитета по статистике за 2022 год, расходы на воду, свет, газ и другие виды топлива в составе потребительских расходов составляют примерно 27 манатов 17 гяпиков, на транспорт - 21 манат 85 гяпиков, на связь - 11 манатов 20 гяпиков, а в целом на 1 человека - 60 манатов 22 гяпика, так что сумма нынешней пенсии превышает указанные расходы на 33 процента", - сказал он.

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