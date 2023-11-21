Официальный Баку ответил директору USAID

БАКУ /Trend/ - Необоснованно и несправедливо называть миграцию армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Армению вынужденной миграцией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации главы пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в социальной сети "X" в ответ на заявление директора USAID Саманты Пауэр.

Он отметил, что Пауэр не делала никаких заявлений против Армении в течение почти 30 лет, во время которых территории Азербайджана были под армянской оккупацией, а на постконфликтном этапе выступала с заявлениями, противоречащими международному праву и обязательствам Армении.

Айхан Гаджизаде напомнил, что Пауэр во время своего визита в регион встретилась с армянами, уехавшими в Армению, но на следующий день отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, которые были лишены своих фундаментальных прав в результате агрессии Армении. Он подчеркнул, что за период почти 30-летней оккупации не было ни одного визита на уровне руководства USAID, чтобы узнать о тяжелом положении, в котором оказались азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, число которых в 10 раз больше.

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