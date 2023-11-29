Мирный перекресток или агрессивные амбиции Армении? - Анализ Yeni Şafak (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 26 октября 2023 года в Тбилиси состоялся Четвертый Международный форум "Шелковый путь", на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян представил свой проект "Перекресток мира". В то же время Армения, стремясь заявить о мире и партнерстве в регионе, в то же время активно обновляет свой военный арсенал при поддержке стран, таких как Франция, Индия и США.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье, опубликованной во влиятельной турецкой ежедневной газете Yeni Şafak.

26 октября 2023 года в Тбилиси состоялся Четвертый Международный форум "Шелковый путь", на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян представил свой проект "Перекресток мира". Основная идея проекта заключается в создании сети коммуникаций между Турцией, Азербайджаном, Ираном и Арменией, включая строительство транспортных маршрутов, кабелей и энергетических трасс. Однако за этим амбициозным проектом могут скрываться более сложные мотивы. Армения, стремясь заявить о мире и партнерстве в регионе, в то же время активно обновляет свой военный арсенал при поддержке стран, таких как Франция, Индия и США.

На фото проект "Перекресток мира", представленный армянским правительством

Используя термин «мир», Армения пытается скрыть свои истинные планы на Южном Кавказе. Немаловажно, что подобные проекты требуют высоких затрат, которых у Армении нет. Выступая с подобной инициативой армянское руководство даже не согласовало свою задумку с вышеуказанными странами. Всё это потому, что некоторые представленные Арменией планы на самом деле имеют иную подоплеку. Под лозунгом «коммуникационной инициативы» скрываются экспансионистские планы.

С одной стороны, Армения заявляет о мире и партнерстве в регионе, но с другой ее вооружают. Она не хочет мириться с новой геополитической ситуацией после II Карабахской войны и ищет поддержку со стороны глобальных центров силы, диверсифицируя свои контакты в сфере безопасности. Такими странами выступают Франция, Индия, США.