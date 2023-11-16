Индия продолжает накачивать Армению оружием и боеприпасами: Ереван ожидает новые поставки

БАКУ/Trend/ - "Добрые" друзья Армении продолжают снабжать эту страну-агрессора вооружением, зная о том, что это только подрывает усилия по достижению прочного мира на Южном Кавказе.

Как сообщают СМИ, индийская компания Munitions India Limited поставит в Армению 150 тысяч единиц гранат калибра 30 и 40 мм.

Отмечается, что два месяца назад эта страна поставила в Армению 5 миллионов единиц патронов калибра 7,62 мм.

"В августе этого года Армения получила из Индии шесть гаубиц ATAGS калибра 155 мм. Это была первая партия, поступившая в Армению в рамках подписанного с Индией крупного контракта. Оборонная сделка предусматривает поставку в Армению 90 единиц ATAGS на сумму 155,5 миллиона долларов США. Кроме того, в Армению поэтапно в течение следующих 3 лет должны быть поставлены еще 84 гаубицы", - пишут СМИ.

Индия и подобные в этом контексте ей страны, которые активно вооружают Армению, где все еще, даже в новых реалиях на Южном Кавказе, есть реваншистские силы, этим самым показывают, что они не заинтересованы в стабильности в регионе. Хотя и географически Южный Кавказ находится далеко от Индии, но этот регион имеет очень важное значение, так как расположен на стыке важных транспортных коридоров, которые также проходят через Индию. Поэтому она должна быть заинтересована в стабильности в данном регионе.

Армения же подобной политикой еще раз разоблачает свои нерациональные намерения. Это в очередной раз доказывает, что, на самом деле, мир Еревану не нужен.